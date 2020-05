Austro-Stars im Live-Stream

Bereits seit Ostern streamt der gemeinnützige Verein Stream Austria wöchentlich drei Livekonzerte aus der Wiener Gösserhalle – ohne Live-Publikum, aber für interessierte Musikfreunde zu Hause. Das Spektrum der auftretenden Künstler reicht dabei von heimischen Größen, wie Ina Regen und Nathan Trent, bis hin zu Nachwuchsperformern. Die ­Zuschauer sind via Twitch dabei und können so auch mit den Musikern interagieren.

Immer donnerstags ist „Club Mix Thursday“ mit DJs, freitags „Fresh Friday“ mit unterschiedlichen ­Musikrichtungen, und am „Grand Saturday“ übernehmen etablierte Größen die Bühne. Pro Abend wird vom Haupt-Act ein sozialer Verein ausgesucht, an den ein Großteil der erwirtschafteten Einnahmen während der Show gespendet wird. So haben sich für diesen Freitag (8. Mai) Stiletto und Wiener Wahnsinn angekündigt, denen am Samstag DelaDap folgen. Zu sehen auf stream­austria.at