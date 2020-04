Austro-Stars rocken "We Are The World"

Musik. Am 22. Januar 1985 versammelten sich auf Einladung von Michael Jackson 49 Weltstars, wie Bruce Springsteen, Tina Turner oder Cyndi Lauper, in Beverly Hills und nahmen die Benefiz-Single We Are The World auf. Jetzt kommt die Austropopversion, die in Zeichen der Coronakrise mit der nötigen sozialen Distanz eingespielt wurde. Heute präsentieren unsere ESC-Starter Nathan Trent, Pænda, Cesár Sampson und Vincent Bueno in der ZIB 1 (19.30 Uhr, ORF 1) die neue Hymne. „Um Ehre geht es dabei nicht, sondern darum, auf musikalischem Weg zu einer Stimmung der Gemeinsamkeit beizutragen“, sagt Sampson dazu.

Distanz. Auf Initiative des ORF wurde We Are The World vom Radio-Symphonieorchester neu eingespielt. Die ESC-Stars sangen in ihrem Heimstudios dazu. „Es war schon immer ein Wunsch von mir, mit einem Orchester Musik zu ­machen – auch, wenn ich es dieses Mal leider nicht sehen konnte,“ erklärt Pænda die Wohnzimmeraufnahmen, die auch für Sampson nicht einfach waren: „Ich weiß noch gar nicht, was ich singe. Die Produzenten haben versucht, unsere Stimmen möglichst schön zusammenfügen!“

Benefiz. Das Making-of gibt’s heute im Kulturmontag (22.30 Uhr, ORF 2). Die Einnahmen kommen dem Kultur-Katastrophen­fonds zugute.