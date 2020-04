"Oh my darling quarantine", beginnt die Strophe des neuen Corona-Songs von Wolfgang Ambros aus der Quarantäne. Nachdem sich Rainhard Fendrich mit seinem Evergreen "I am from Austria" aus der Coronavirus-Isolation mit einem Danke an die Helden der Krise gemeldet hat, war nun Ambros an der Reihe.

Der Musiker nutzte die Zeit, um seine Fans mit einem Lied aufzuheitern: "Oh my darling, oh my darling, oh my darling quarantine", beginnt er die ersten Zeilen. "Ich versuch dich zu vergessen, doch du lässt mich nicht allein."

"Du bist gekommen, um zu bleiben. Und so wirst du bei uns sein. Bis wir alle nur noch speiben. Man stopft zu viel in uns hinein", singt Ambros bevor er kritisch wird: "Und so sitz ma wie die Lämmer nur daheim. Schön brav folgen, jo des können wir. Denn was nicht sein darf, das kann nicht sein."