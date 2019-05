Barbara Meier: Ihre wilde Bachelorette-Party

Barbara Meier dachte, sie müsse zu einem dringenden Termin nach Berlin fliegen. Doch statt eines Briefings wurde sie mit etwas anderem in ihrem Hotelzimmer überrascht.

Vorfreude

Freundinnen hatten die rothaarige Schönheit unter falschen Tatsachen in die deutsche Hauptstadt gelockt. Statt Arbeit stand feiern an - ihr Junggesellenabschied wurde zelebriert. Auf Instagram ist zu sehen und zu hören, dass die Überraschung geglückt ist. Zuerst wurde auf Barbara angestoßen, dann Pizza gegessen. Schließlich ging es mit einem Partybus Richtung Berliner Nachleben. Herzig: Die baldige Braut trug eine Schärpe, auf der "Germany's Next Topwife" zu lesen war.

Romantisch

Im Frühsommer ist es so weit und Barbara Meier wird ihren Verlobten, den Österreichischen Unternehmer Klemens Hallmann, in Venedig heiraten. Es soll eine ganz romantische Feier werden.

Über die Hochzeit

"Es ist tatsächlich etwas tricky, die und den Job unter einen Hut zu bekommen, weil Klemens und ich gerade sehr viel arbeiten. Wir nehmen uns aber die Zeit, um alles abzustimmen. Es macht ja auch total viel Spaß", so Meier. Weiter meint sie, dass es professionelle Unterstützung gibt: "Wir haben zwar eine Wedding Plannerin, die uns super unterstützt, aber mit ist es total wichtig, dass wir in die ganzen Details involviert sind uns dass wir möglichst viel selbst machen. Die Zeit wird zwar langsam etwas knapp, aber wir sind gut dabei und es macht mir auch total viel Spaß, alles vorzubereiten."