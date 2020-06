Barbara Meier: Mega-Überraschung zum 1. Hochzeitstag

Am 1.6. 2019 heirateten Model Barbara Meier und Klemens Hallmann in Venedig. Die Trauung in der Lagunenstadt war dabei voller Luxus und Romantik. Am Montag feierte das Paar, das auch das erste Kind erwartet, ihren ersten Hochzeitstag. Auch hier kam die Romantik nicht zu kurz. Barbara bekam nämlich von ihrem Klemens 1.000 rote Rosen.

„Der schönste 1. Hochzeitstag, den ich mir hätte wünschen können!“ schrieb das Model auf Instagram. „Er hat in einem wunderschönen Raum mit 1000 roten Rosen geendet!“. Dabei musste die 33-Jährige zuvor aber einige Rätsel lösen. „Klemens weiß, wie sehr ich Rätsel liebe!! ???? Deswegen hat er mich heute auf eine Rätsel-Reise geschickt und erst als ich alle gelöst hatte, wusste ich, wo unser Abendessen stattfindet! Es hat so unglaublichen Spaß gemacht!“

Ihre Instagram-Fans will Meier diese Rätsel nicht verheimlichen. „Im Laufe des Tages werde ich meine Rätsel in meiner Story posten, dann könnt Ihr miträtseln und schauen, ob Ihr auch alle lösen hättet können!“, kündigt das Model an.

Mit Babybauch unterwegs