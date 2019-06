Barbara Meier: So teuer war ihre Traumhochzeit

Die Lagunenstadt Venedig ist für ihr romantisches Ambiente bekannt - und ihrer oftmals gesalzenen Preise, wenn es um Unterkunft und Essen geht.

Starauflauf

Den Reichen und Schönen dieser Welt ist das freilich egal. Und so hat sich schon manches Promipaar die italienische Stadt als Ort für die Eheschließung ausgesucht. Darunter das Ehepaar Clooney, oder die Schweinsteigers. Neu im Bund der Ehe und im Clan der Venezia-Ja-Sager sind Model Barbara Meier und ihr Klemens Hallmann. Die rothaarige Beauty und der Austro-Unternehmer haben sich am 1. Juni auf einer Privatinsel vor Venedig in einer märchenhaften Kirche vermählen lassen. Danach wurde ausgiebig in einem kompletten Hotelressort, dem San Clemente Palace Kampinski, bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Unter den Partygästen Stars wie Arnold Schwarzenegger, Ralf Möller, Sylvie Meis oder die Lauterbachs.

Luxus pur

Kostenpunkt für die Hochzeit, inklusive Insel-Miete, Sternenkoch-Menü, Prosecco-Empfang, Dinner am Vorabend, Blumenschmuck, Maß-Kleidung und Wassertaxis soll bei fast einer Million Euro liegen.

Die Location

© Instagram Viktoria Lauterbach postet die traumhafte Location.

© Instagram Sylvie Meis genießt einen Drink vor den Feierlichkeiten

Grüne Botschafterin

Barbara Meier ist seit ein paar Jahren für ein Herzensprojekt tätig. Das Model setzt sich für Nachhaltigkeit ein, trägt selber oft recyclete Mode, war auch schon in einer Nähfabrik unterwegs um sich die Bedingungen dort anzusehen. Ihre Botschaft: Go green! Und das ist für Barbara nicht nur ein Slogan, sie lebt es auch. Darum gab es auf ihrer Hochzeit keine Plastikstrohhalme für Cocktails. DieBrautjungfernkleider wurden auch nachhaltig und fair hergestellt.