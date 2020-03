Tolle Geste. Bestseller-Autor Thomas Brezina hilft in der Corona-Krise auf seine Art. Er verschenkt sein E-Book Auch das geht vorbei – Glück­lich bleiben in schweren Zeiten. Im Buch gibt Brezina Tipps gegen Panik­attacken und Ängste. Auch wie man sich in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen ein Lächeln bewahrt, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt, beschreibt Brezina. Download unter edition-a.at.