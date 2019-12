Bueno: »Dabei sein ist alles!«

Überraschung. Er ist Musicalstar und hat bereits Song-Contest-Erfahrung. Unser Mann für Rotterdam 2020 heißt Vincent Bueno und durfte schon Show-Luft auf der größten Bühne der Welt schnuppern – allerdings nur als Backgroundsänger. Bis jetzt. „Ich habe es ehrlicherweise noch nicht zu 100 Prozent realisiert und bin auch gerade noch am Arbeiten für meine Show“, ist der 34-Jährige über ­seine Nominierung für Österreich noch immer sichtlich überrascht.

Song. Er wird Österreich beim Song Contest mit dem Titel Alive repräsentieren. Wie der Song klingt, weiß zurzeit aber nur eine Handvoll Eingeweihter. „Mein Song Alive ist gerade im Endspurt, fertig zu werden. Es wird noch dran gefeilt und wird in die Richtung Pop-Jazz, ja sogar K-Pop gehen“, so Bueno zum Seitenblicke-Magazin.

Chancen. Wenn es um seine Chancen beim ESC geht, gibt sich Bueno bescheiden. „Es klingt so billig, aber ich finde: ‚Dabei sein ist alles‘ sagt alles. Da müssen so viele Faktoren zusammenspielen, dass man ins Finale kommt oder vielleicht sogar gewinnt. Ich finde, es ist wichtig, das Herz auf dem rechten Fleck zu haben und sich nicht zu verstellen. Ein Sieg ist aber auch okay.“