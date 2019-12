Bueno: So tickt unser ESC-Star

Vollprofi. Dass die Wahl des heimischen Vertreters beim Song Contest 2020 auf Vincent Bueno fiel, ist kein Zufall. Der ausgebildete Musical-Sänger war bereits mehrmals in der engeren Auswahl und 2017 sogar als Background-Sänger von Nathan Trent mit dabei. In Rotterdam wird er erstmals als Frontmann auf der größten Bühne der Welt stehen.

Hitverdächtig? Was den Song angeht, mit dem uns Bueno vertritt, hüllt sich der ORF noch in Schweigen. Alive heißt das Werk und die Produktion ist im Endspurt. „Es wird noch dran gefeilt und wird in die Richtung Pop-Jazz, ja sogar K-Pop gehen“, grinst Bueno im Talk mit dem Seitenblicke-Magazin. Man darf also gespannt sein …