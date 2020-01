Bueno droht der ESC-Absturz

ESC. Platz 15 bei den Wetten nach der Auslosung. Und das in der eigentlich schwächeren Quali-Gruppe. Vincent Bueno (34) muss am 14. Mai in Rotterdam um das Song-Contest-Finale zittern. Nur die Top 10 kommen weiter. Falls er es doch schafft, geben ihm die Buchmacher nur Platz 36. Österreich droht nach dem Pænda-Flop vom Vorjahr (Drittletzte!) wieder ein ESC-Absturz.

Favoriten. Dabei stehen die Vorzeichen eigentlich gut: Favoriten wie Russland oder Schweden sind bereits in der 1. Quali-Runde dran. Aus unsere Gruppe gibt man nur Tschechien und Polen Sieges-Chancen.