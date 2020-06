Carolin Kebekus ätzt über Andreas Gabalier

Zurzeit gibt Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier (35) zwar Corona bedingt keine Konzerte, aber wenn er es tut, dann lockt er bis zu 100.000 Fans vor die Bühne. Eine, die jedoch kein großer Fan des Alpen-Elvis zu sein scheint, ist Kabarettistin Carolin Kebekus (40). In ihrer ARD-Show zum Thema Feminismus und Corona ließ sie kein gutes Haar an dem Musiker. Zu Beginn erklärt Kebekus die Corona-App in Deutschland als eine Art „Viren-Tinder“. Sie könne es kaum abwarten, bis „das Ding einmal bei mir ausschlägt“. Dann spricht Kebekus noch einen Wunsch an die App aus: „Ich finde sogar, man sollte die noch ausbauen, sodass die mir auch noch sagt, wenn ich mit jemandem Kontakt hatte, der auf Andreas-Gabalier-Konzerte geht, weil dann weiß ich direkt, dass ich Abstand halten muss.“

Ärger

Ob die Hunderttausenden Gabalier-Fans diesen Seitenhieb wohl lustig fanden? Letztendlich macht Carolin Kebekus Kabarett, und das darf man sich bekanntlich nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Eine gute Werbung ist es für den Volks-Rock’n’Roller allemal.