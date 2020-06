Cathy verrät alle Beauty-Eingriffe

Ehrlich. Dass bei Richard Lugners (87) Ex-Frau nicht mehr alles so ist, wie Gott es schuf, war nie ein Geheimnis, doch die Gerüchte rund um Cathy Lugners (30) Äußeres sind nie abgerissen. „Die Leute unterstellen mir immer, ich hätte mir ein neues Gesicht aufsetzen lassen“, sagt sie im Interview mit VIP.de und räumt auch gleich mit allen Gerüchten auf. Sie habe sich die Nase richten lassen, ein Grübchen sei entfernt worden, Hyaluronsäure sei ihr ins Gesicht gespritzt worden, und ihre Lippen wurden aufgespritzt. Zusätzlich habe sie sich den Busen vergrößern lassen. „Also viel habe ich gar nicht an mir verändert“, sagt sie.

Ärger. Ob das viele oder wenige Eingriffe sind, darüber lässt sich streiten. Eine, die Beauty-Eingriffe gar nicht gut findet, ist Cathys eigene Tochter ­Leonie. Die sagte vor drei Jahren über die Nasen-OP ihrer Mama: „Bescheuert … Was habe ich für eine kranke Mutter?“ Am Ende zählt aber nur, dass Cathy sich selbst in ihrer Haut wohlfühlt.