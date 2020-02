Conchita-Comeback in Australien

Auftritt. Drei Konzerte, jede Menge Interviews und Glanzauftritt in der TV-Show Channel 10 – Conchita (30) rockt Australien. Nach dem Sensationsauftritt im Opernhaus von Sydney 2016 stellt unsere Song-Contest-Queen jetzt wieder Down Under auf den Kopf. Seit Freitag weilt sie in Australien, am Mittwoch gibt’s in Brisbane das erste Konzert.

Spannend: Nach ihrer schrägen Electro-Tour als Wurst steht dort wieder Conchita auf der Bühne. „Ich liebe dieses Spiel mit den Verkleidungen und verschiedenen Images.“ Unterstützt wird sie dabei von Dragqueen Trevor Ashley und Australiens ESC-Starterin Kate Miller-Heidke.

Pläne. Am 12. März ist sie dann wieder bei uns zu sehen. Als Wurst rockt sie im Linzer Posthof. Nach dem Amadeus Award (23. 4.) will sie für zwei Monate nach Amsterdam auswandern.