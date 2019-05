Conchita: Erstes Konzert als Wurst

„Wahrscheinlich würde alles auch als Conchita funktionieren, aber das ist mir zu langweilig!“ Seit Wochen agiert Tom Neuwirth (30) in schräger Doppel-Rolle. Hat zur Kunstfigur Conchita auch den Pop-Schock-Act Wurst erfunden. Nachspannender Doppel-Conference beim Live-Debüt in Linz oder den Amadeus Awards kommt nun das erste Konzert in neuer Funktion. Beim Wiener Popfest am 25. Juni vor der Karlskirche hat Conchita Sendepause, da singt nur die Wurst. „Ich bin ein Newcomer und nehme dafür jede Auftrittsmöglichkeit wahr!“

Auch Conchita kehrt mit Kleid auf die Bühne zurück: Am 8. Mai singt sie beim „Fest der Freude“ am Heldenplatz und im Juli bei „Best Of Austria meets Classic“. Dazu rockt sie auch den Song Contest in Israel. Nach einer Warm-up-Party (17. 5.) ist sie auch beim großen TV-Finale mit dabei.