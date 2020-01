Conchita: "Ich ziehe nach Amsterdam"

Aufreger. „Ich ziehe dieses Jahr nach Amsterdam. Ich freue mich sehr darauf, auch wenn es nur zwei Monate sind!“ Im Interview mit dem holländischen TV-Sender RTL Boulevard lässt Conchita (30) die Bombe platzen: Die Wurst verlässt Österreich! Wenn auch nur für kurze Dauer. „Ich möchte die Stadt erkunden, Künstler kennenlernen und kreativ sein,“ erklärt unsere ESC-Queen ihre Flucht.

Pläne. Von 3. Februar bis 13. März ist Conchita mit der schrägen Wurst-Show Truth Over Magnitute auf Tournee. Am 23. April moderiert sie in der Stadthalle wieder die Amadeus Awards. Danach wäre Zeit für Holland. Pünktlich zum Song Contest, der heuer von 12. bis 16. Mai in Rotterdam über die Bühne geht.