Conchita: Neuer Look zu neuer Single

Seit der Erfindung der neuen Kunstfigur „Wurst“ zeigt Conchita (30) uns quasi jeden Tag einen anderen Look. Nun präsentiert sich der Top-Musiker am Cover seiner neuen Single To The Beat im orientalischen Look. Bei den Backstage-Interviews im Rahmen des Eurovision Song Contests glänzte Wurst im neon-orangen Jumpsuit von Zalando. Conchitas neues Album Truth Over Magnitude kann man jetzt vorbestellen, die neue Single gibt es bereits seit gestern als Download, um die Wartezeit bis zum Album-Release im Herbst ein wenig zu verkürzen.