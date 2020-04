Conchita: Sexy Masken-Show

Tom alias Conchita wandelt sich langsam zum richtigen Model, das alles tragen kann. Nun hat der Künstler auf Instagram das Fashion-Highlight der Saison gepostet: Mund-Nasen-Schutzmasken. Verschiedene Modelle; bunte, grafische, lederne, zieren das Gesicht von Conchita in der Modestrecke.

Wird das Trend?

Keck der Blick in die Kamera und auffallend ein Detail: Trägt er nur Maske und ist sonst nackt? Der definierte Oberkörper ist jedenfalls frei; das lenkt bei natürlich schon ein bisschen von den Gesichtsverhüllungen ab. Moderatorin Ruth Moschner fasst es zusammen: „Ne Maske und sonst nix ... well... wenn das mal nicht ein Trend wird..“

Conchita mit Botschaft

Tom jedenfalls setzt auf die Botschaft: #staysafe and help others wearing your mask. Neben Kreationen von Jürgen Christian Hoerl und Mad Duck Designs trägt der Popstar auch eine Maske angefertigt von seiner Mama.