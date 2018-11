Conchita: "So feiere ich meinen 30er"

Birthday. „Ich liebe es, 30 zu werden, und ich will so oft wie möglich feiern! In meinem Kopf habe ich ­jedes Jahr einen runden Geburtstag. Der 6. November ist für mich jedes Jahr der wichtigste Tag im Jahr und ich verstehe nicht, warum er nicht auch für alle anderen Menschen der wichtigste Tag im Jahr ist!“ Im großen oe24.TV-Interview gibt Conchita die Direktiven zu ihrem 30. Geburtstag am Dienstag. Eine große Feier hat Tom Neuwirth dafür aber nicht geplant: „Ich hab nichts vor. Hoffe aber, dass meine Freunde mich überraschen werden, denn dieses Mal werden alle Menschen meinen Geburtstag so ernst nehmen wie ich.“

Bilanz: "Würde im Leben nichts anders machen!"

Das größte Geschenk hat sich unsere Song-Contest-Queen („Ich werde nie mehr antreten, würde aber sofort wieder moderieren!“) bereits selbst beschert: das tränenreiche Konzert mit den Symphonikern im Konzerthaus und die Orchester-CD From Vienna with Love mit der Conchita sofort wieder die Charts stürmte.

„Suche die Liebe nicht“. Zum 30er zieht Conchita auch Bilanz („Ich würde nichts anders machen, denn selbst alle Fehler waren für meinen Reifeprozess wichtig: Ich bin mit mir im Reinen.“) und ist nach vier Jahren ohne feste ­Beziehung glücklicher Single: „Ich habe mich zwar schon länger nicht verliebt, aber ich suche auch nicht: Ich liebe das Leben und ich liebe mich!“

Tour. Mit ein Grund, warum die Idee von wegen „Conchita töten“ auch nach der Österreich-Tour (ab 2. 12.) und der für 2019 geplanten neuen CD nicht durchgesetzt wird: „Conchita wird es immer und ewig geben!“