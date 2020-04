Conchita: Spaß mit Anastacia

„Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um so auszusehen?“, fragt Sängerin Anastacia (51) im Video-Chat Musiker-Freund Conchita Wurst (31). Sie wünsche sich ein Make-up-Tutorial von Wurst, damit sie sich genauso schminken könne. Die beiden Stars plauderten in Conchitas täglichem „Five@Five Live Talk“ über Privates und Anastacia gab sogar Einblick in ihr Quarantäne-Leben: „Ich habe gerade Handwerker draußen an der Hausfassade“, verrät sie. Sie wünsche sich auch bald wieder ein Live-Treffen mit Wurst. Wer weiß, vielleicht bei einem After-Corona-Konzert?