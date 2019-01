Conchita überrascht mit neuem Look

Neues von ESC-Queen Conchita. Auf Facebook teilte sie ihren Fans in einem Video mit, dass sie auf der Maspalomas Pride zu sehen sein wird. Dabei fällt auf, dass die 30-Jährige ganz anders aussieht. Mit gewelltem Haar, starker dunkler Schminke mit Rot-Akzenten sowie blauen Kontaktlinsen erstrahlt sie in einem neuen Look. Einzig der Bart ist noch der alte geblieben.

Ihre Fans finden es toll. "Du sieht großartig aus!", schreibt einer. Ein anderer findet eine Referenz zu einer Pop-Ikone der 90er. "Ich liebe die Haare. Sehr Alanis Morissette in den 1990ern", heißt es in dem Kommentar.

Die Maspalomas Pride findet vom 2. bis zum 12. Mai auf Gran Canaria statt. Die Veranstaltung findet bereits zum 18. Mal statt.