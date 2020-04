Conchitas Glitzer-Auftritt

Schock. Wegen der Corona-Einreisebeschränkungen saß unsere Conchita Montag knapp sechs Stunden lang am Flughafen Düsseldorf fest. Erst nach langen Verhandlungen mit Pro7 durfte die Wurst zu ihrem Gast-Auftritt bei The Masked Singer in Köln weiterreisen.

Bei diesem strahlte sie dabei umso mehr. Mit einem Collier der Kult-Marke Disco-caine mit Swarovski-Steinen brachte sie das TV-Studio zum Glitzern.

Rate-Star. Bei ihren Tipps, wer hinter den Masken steckt, lag Conchita allerdings daneben. Hinter dem enttarnten Chamäleon verbarg sich nämlich Comedian Didi Hallervorden und nicht Michael Kessler. Was das Faultier angeht, glauben alle, dass Stefan Raab dahintersteckt. Die Auflösung im Finale am Dienstag!