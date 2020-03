Corona: Amadeus Music Awards verschoben

Corona-Prävention trifft die Kunst- und Kultur-Branche hart. Jetzt sind auch die Amadeus Music Awards verschoben, wie es in einer Presseaussendung heißt: "Auf Grundlage der gestern von der Bundesregierung bekannt gegebenen Einschränkungen bei Veranstaltungen, müssen die für den 23. April geplanten Amadeus Austrian Music Awards verschoben werden. An einem Ersatztermin für die Award-Show in der Wiener Stadthalle wird intensiv gearbeitet."

Ersatztermin

Voraussichtlich wird der Amadeus in der ersten September-Hälfte stattfinden. Wir informieren, sobald der neue Termin fixiert ist. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit oder werden kostenlos refundiert:

Voting läuft

Das aktuelle Voting läuft wie geplant bis Freitag 13.03.2020 um 11:00 weiter. Das Voting-Tool steht auf www.amadeusawards.at/voting zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den Amadeus Austrian Music Awards finden Sie unter www.amadeusawards.at