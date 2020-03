Corona-Song von Gabalier?

Fleißig. Die letzten drei Nächte meldete sich Chartstürmer Andreas Gabalier weit nach Mitternacht bei seinen Fans. „Ich sitze in aller Ruhe an meinem Schreibtisch und arbeite eifrig an neuen Liedern“, ließ er über Facebook ausrichten. Ein Indiz dafür, dass es schon bald musikalische News von ihm geben könnte.

Zeitgeist. Gestern Nacht wurde Gabalier dann erstmals genauer. „Gedanken zur Zeit habe auch ich mir in dem letzten Tagen enorm viele gemacht, und diese für euch gebündelt! Alles Weitere folgt in Kürze!“, postete er abermals. Auf die Frage eines Fans, ob es mehrere Songs werden, meinte Gabalier nur, dass es einmal nur einer wird. Anzunehmen, dass sich der Sänger darin mit der Corona-Krise beschäftigt.