Corona-Wut-Talk von Nina Proll

Schauspielerin Nina Proll sprach in einem Talk ("Auf dem roten Stuhl" von Musiker Bernhard Egger) über die Corona-Krise, Auftrittsverbote der Künstler, Verdienstentgang, persönliche Freiheit und Maskenpflicht. Im Umgang mit der Pandemie hätte sie sich von der Regierung mehr Transparenz erwartet. Verschiedene Meinungen seien nie kommuniziert worden: "Warum für welche Meinungen entschieden wurden, wurde nicht gesagt", so Proll zu den Corona-Maßnahmen der Regierung. Wichtig wäre gewesen zu sagen: "Was sind noch andere Meinungen?" Es hieß nur: "So mach ma's – aber man hat nie gewusst warum", sagt Proll weiter.

Die Maßnahmen seien von oben verordnet worden. Proll halte aber mehr von Eigenverantwortung. Das Auftrittsverbot sei für Künstler hart gewesen und habe den Eindruck hinterlassen, dass "man ein Verbrecher ist, wenn man sich auf die Bühne stellt. Man sei ein Gefährder wenn man seinen Beruf ausübt", beschreibt sie die Stimmung während der Corona-Krise. Dann teilt Proll gegen das Kulturstaatssekretariat aus.

"Dann werde ich auch grantig!"

"Beim Kulturstaatssekretariat hatte man das Gefühl, da ist niemand der kompetent ist, niemand der sich auskennt und niemand, der weiß wofür er kämpfen soll", sagt Proll und fügt hinzu: "Dann werde ich auch grantig!"

Innerlich distanziert habe sie sich von der Politik, als es zunächst hieß, dass Masken nicht hilfreich seien und später kam man zu der Annahme, dass sie doch wichtig seien und eine Funktion hätten.