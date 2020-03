Coronavirus: Dancing Stars abgesagt

Österreich-weit. Der Coronavirus hat nun auch Auswirkungen auf die "Dancing Stars": Der ORF setzt die Publikumssendung bis auf weiteres aus. Ein TV-Event dieser Größenordnung sei in der aktuellen Aufmachung nur mit mehr als 100 Personen durchführbar, betonte der ORF am Dienstag in einer Aussendung. Man müsste nicht nur auf ein Saalpublikum verzichten, sondern will auch die Mitwirkenden schützen.

Ebenso werden weitere Sendungen mit Publikumsbeteiligung im Hinblick auf den Erlass der Regierung adaptiert. Wegen der Coronakrise wurden Freiluft-Events mit mehr als 500 Besuchern und Indoor-Veranstaltungen mit über 100 Gästen bis Ende März verboten.