Da hat Hochmair noch einmal ''Glück gehabt''

Schauspieler Philipp Hochmair verfängt sich in der Komödie Glück gehabt in einem Lügen-­Gespinst. Comic-Zeichner Artur will mit einer Affäre seinen trostlosen Alltag aufpeppen, doch diese übernimmt langsam sein Leben und ein Entkommen scheint schier unmöglich. Der gleichermaßen spannende wie lustige Streifen wurde gestern Abend im Wiener Gartenbaukino unter Anwesenheit der Hauptcharaktere präsentiert. Branchen-Kollegen wie Proschat Madani, Harald ­Sicheritz oder Ulrike Beimpold machten es sich mit Popcorn vor der Leinwand bequem.