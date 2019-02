Das weiß man über Lugners Larissa

Es war DER Auftritt am Semperopernball in Dresden. Baumeister Richard Lugner zeigt seine "Neue" Larissa Kern. Wie ÖSTERREICH bereits vorab berichtete, sollte es der erste gemeinsam Auftritt der beiden werden. Aber wer ist die bodenständige 35-Jährige an der Seite von Richard? Die beiden kennen sich tatsächlich schon länger. Die hübsche Blondine ist Bio-Technologin und arbeitet bei Doktor Bader in Leipzig. Dort lässt sich "Mörtel" regelmäßig eine Frischzellenkur verpassen: „Sie ist mein Jungbrunnen, frischt all meine Zellen auf“, sagte er gegenüber Bild.

Luxus-Programm

Und da er schon länger ein Auge auf Larissa geworfen hatte und sie nun endlich zugestimmt hatte, seine Ball-Begleitung zu sein, ließ er weder Kosten noch Mühen scheuen. „Ich habe uns eine zweistöckige Suite im Hotel Suitess gebucht. Natürlich mit zwei Schlafzimmern, wir wollen ja anständig bleiben“, flunkerte der Baumeister. Auf 75 Quadratmetern erstreckt sich das Reich der beiden. Hier bekommt Larissa Kern schon einmal einen kleinen Einblick in das Leben mit dem Millionär. Und natürlich darf die Prinzessinen-Behandlung nicht fehlen. Von einer Stylistin wurde Larissa schließlich aufgehübscht, ehe es in die Semperoper ging. Larissa bestach in einem schwarz-goldenen Kleid und der Baumeister mit seinem Wiener Charme. Nicht einmal vor einer Rose und einem Handkuss scheute er zurück.

© zvg

Beide strahlen bis über beide Ohren.

Rückschlag

Doch der 86-jährige Mörtel, der erst vor kurzem erklärte, dass er wieder sesshaft werden will, musste wieder einmal eine Enttäuschung erleben. Denn am Nachmittag - noch vor dem Ball - erfuhr er, dass seine Angebetete vergeben ist. „Larissa hat einen Freund und ich zerstöre keine Beziehung“, sagte er wehmütig. Spaß schienen die beiden dennoch gehabt zu haben und das ist doch das Wichtigste!