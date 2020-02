Der Opernball 2020 im Live-Ticker

Der Opernball findet heuer ohne Bundeskanzler und Vizekanzler statt.

Was den Auftritt der Bundesregierung geht, fällt dieser heuer eher spärlich auch. Neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen werden die MinisterInnen Karoline Edtstadler, Margarete Schramböck, Gernot Blümel und Alexander Schallenberg in den Logen Platz nehmen. Bundeskanzler Sebastian Kurz weilt am Balltag in Brüssel und auch Vize Werner Kogler hat bereits fix ­abgesagt.