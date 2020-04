„Ladies & Gentlemen: Schaltet die Bluetooth-Boxen und Sound- Systeme für das Ostermontagskonzert ein!“ Andreas Gabalier (35) erhört die Wünsche seiner Hunderttausenden Fans und rockt heute live aus seinem Zuhause. Mit einem Facebook-Video, bei dem er den Johnny-Cash-Klassiker I Got Stripes anstimme, verriet er in der Nacht auf Freitag die Internet-Konzert-Sensation: „Am Ostermontag um 19 Uhr steigt die Volks-Rock ’n’ Roll-One-Man-Show!“

Unplugged

Nach seiner Corona-Hymne Neuer Wind, die er in seiner Grazer Villa in Alleingang einspielte, will er nun von seinem Zuhause aus in die ganze Welt hinaus singen. Übung für die One-Man-Show bei der man neben dem aktuellen Top-Hit („Ich habe mir massiv Gedanken darüber gemacht, was passiert ist in unserer Zeit, und habe probiert, das zusammenzufassen!“) auch auf Klassiker wie Amoi seg’ ma uns wieder und so manche Coverversionen hoffen darf, hätte er. Schon sein letztes Konzert vor der Krise war eine rare Unplugged-Show. Am Muttertag rockte er für nur 450 Fans in Spielberg.

Gruß

Jetzt folgt das Wohnzimmer-Konzert: „Es ist mir ein Anliegen, den Leuten da draußen einen kleinen musikalischen Gruß zu senden!“ Zu Beginn gab es leider Probleme mit dem Internet. Aber auch das soll den Steirer nicht abhalten.