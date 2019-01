Diese Lehrerin hat 100.000 Fans

Untertags unterrichtet sie Kinder, in ihrer Freizeit arbeitet sie an ihrem Instagram-Account: Waterloos Tochter Tatjana Kreuzmayr (30) ist als Fashion-Bloggerin in Österreich bereits ein kleiner Star. Mit fast 100.000 Followern zählt sie zu den erfolgreichsten Influencerinnen des Landes.

In der Volksschule Bischof Faber Platz geht sie ihrem bodenständigen Beruf nach, obwohl es sich im Internet bekanntlich gut verdienen lässt. Letztes Jahr gewann die Beauty sogar den MADONNA Blogger Award und setzte sich somit an die Spitze im Bereich Mode. Auch ihre Zwillingsschwester Natalie Kreuzmayr ist als Bloggerin tätig. Mit 70.000 Followern ist sie fast genauso erfolgreich wie Tatjana.

Dream-Team. Die beiden unterstützen einander ­natürlich gegenseitig mit Tipps und Tricks und knipsen auch das ein oder andere Foto gemeinsam. Sehr zur Freude der Follower. Und Papa Hans Kreuzmayr (73) alias Waterloo ist stolz auf die nächste Generation.