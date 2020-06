Dominic Thiem und Chiara: Was da wirklich läuft

Es war ein früher Mittwochabend, als die Gäste im neuen Bootshaus-Restaurant an der Alten Donau in prominenter Gesellschaft speisten. An einem der Tische nahm Tennis-Star Dominic Thiem in einer kleinen Runde Platz.

Mit dabei: Kollege Julian Knowle sowie eine Freundin – und Werbe-Star Chiara Pisati. „Es war doch nur ein Essen zu viert“, so Pisati zu ÖSTERREICH.

Beide sind Single, aber keine Beziehung

Die hübsche Blondine trennte sich erst kürzlich von ihrem Freund Kevin, mit dem sie ein paar Monate lang zusammen war. Und auch Dominic Thiem ist seit Herbst letzten Jahres wieder Single. Mehr als Freundschaft soll zwischen den beiden aktuell aber nicht sein, wie Dominics Vater jetzt festhält (siehe Kasten rechts). „Ich weiß nichts von einer Beziehung und verstehe die Aufregung nicht“, so Wolfgang Thiem.

Viel Zeit hätte die aktuelle Nummer drei der Tennis-Welt ohnehin nicht für eine Beziehung. Er ist seit Kurzem wieder voll im Training und spielt zurzeit die Austrian Pro Series in der Wiener Südstadt, bei der er heute auf Lenny Hampel trifft.

Thiem-Ex Kiki postet Fotos mit Rugby-Star

Ex-Liebe. Aber auch Thiems Ex-Freundin Kris­tina „Kiki“ Mladenovic sorgt für neue Liebes-Gerüchte. Sie postete auf Instagram ein Foto von sich mit dem französischen Rugby-Spieler Jules Plisson, das ihre Fans mit „schönes Paar“ und anderen Schmeicheleien kommentierten.

Wolfgang Thiem spricht in ÖSTERREICH jetzt Klartext

Ein simples Abendessen im Szene-Lokal Bootshaus an der Alten Donau sorgt in Society-Kreisen für Gerüchte um ein „Date“ von Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem und Werbe-Star Chiara Pisati.

Gerüchte, die Wolfgang Thiem so nicht stehen lassen will. „Es war ein simples Abendessen unter Freunden“, so Dominics Vater. „Dominic war mit Julian Knowle und einer Freundin essen. Diese Freundin brachte Chiara mit. Mehr ist da nicht. Von einer Beziehung weiß ich nichts“, so Thiem weiter.

Auch von einer längeren Freunschaft zwischen Dominic und dem Werbe-Star weiß Wolfgang Thiem nichts. Zurzeit ist ohnehin Tennis seine absolute Nummer eins.