Drama um Lugner-Freundin

Wien. Die Frau, die an Richard Lugners Seite am Opernball im Februar war, musste einen grausamen Schicksalsschlag hinnehmen. Sie verlor ihre Mutter. Via Facebook ließ Daniela Ried-Kennedy, vom 87-jährigen Bau-Tycoon wegen ihrer üppigen Figur zärtlich „Baby-Elefant“ getauft, ihren Tränen freien Lauf – in Form einer herzzerreißenden Variante des Songs Hallelujah. Noch Ende Mai drehte Ried-Kennedy mit Lugner und seinem „Streichelzoo“ für ATV im Schönbrunner Tiergarten.

Tragisch. „Für meine Mama im Himmel! Hast alles gut gemacht Mama, perfekt“, postete Ried-Kennedy unter anderem in den sozialen Medien.

Tot aufgefunden. Ihre Mutter, gebürtige Steirerin, sei laut ihr vergangenen Mittwoch völlig unerwartet verstorben und von Ried-Kennedy gefunden worden. Ein schrecklicher Moment. Trotz ­sofortiger Alarmierung der Rettung und des Notarztes kam jede Hilfe für die Frau zu spät. Die Mutter soll laut Ried-Kennedy an hohem Blutdruck gelitten und dagegen schon länger Tabletten genommen haben.