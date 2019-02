EAV-Star als Sex-Bombe

ÖSTERREICH zeigt die heißesten Bilder.

Finale

Zum Karriere-Abschluss lässt die EAV (fast) alle Hüllen fallen. Bei der Generalprobe zur allerletzten Tournee legte Klaus Eberhartinger (68) Sonntagnacht in Fehring einen heißen Striptease in Frauenkleidern hin. Zum Cover Only You bezirzte er 1.600 Fans mit sexy Negligé, knappem Korsett und sündigen Strümpfen. Dazu ließ er den Knack-Popo im Stringtanga wackeln.

Hits & Pointen

Der Strip als Highlight der besten EAV-Show aller Zeiten. Vom Opener Vorbei, wo man im Sarg auf die Bühne getragen wurde, bis zum Finale Morgen brillierte man im 42. Dienstjahr mit einem dreistündigen (!) Hit- und Pointen-Feuerwerk: 30 Songs und fast 20 Verkleidungen. So rockte man zwischen Kulthits wie Heiße Nächte, Burli oder Märchenprinz auch als Trump oder Falco.

Provokant

Auch mit Provokation wurde nicht gespart: Seitenhiebe auf Religion („Was wär denn so ein Priesterseminar ohne Kinderpornos unter dem Talar!“) und Politik! Dazu machte sich Eber-hartinger im Song Austropop-Sanatorium auch über Ambros’ bestes Stück lustig: Langsam wachst er zamm.

Bis zum Grande Finale am 14. September (Wien) noch über 70 Mal in Deutschland und ganz Österreich. Restkarten: ticket24.at