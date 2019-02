Eberhartinger: "Ich wurde zum Striptease gezwungen!"

Kult. „Ich habe mir nach dem Watzmann geschworen, dass ich nie mehr in Frauenkleidern auftrete. Aber die Band hat mich dazu gezwungen!“ Im ÖSTERREICH-Interview erklärt Klaus Eberhartinger (68) den Kultauftritt des Jahres. Bei der Abschieds-Tour der EAV zeigt er sich in Frauenkleidern und legt in Strapsen und String-Tanga („Der schneidet ganz schön ein!“) einen heißen Striptease hin. Vor allem der Knack-Popo hat es den Fans angetan. „Das liegt aber nur daran, dass das Publikum so weit weg steht: Aus der Nähe knackt der nimmer.“

Finale. Die Tour ist ein Triumph: 97 Konzerte für 800.000 Fans. „Und dazwischen mache ich ab 15. 3. auch noch Dancing Stars, damit mir nicht fad wird.“ Zum Finale am 14. September in der Wiener Stadthalle trommelt man auch alle Freunde zusammen: „Wolfgang Ambros, Seiler und Speer, Steinbäcker, Pizzera und Jaus, Schiffkowitz und Lemo werden dabei sein!“

Eberhartinger: "Frauenrollen reizen mich!"

ÖSTERREICH: Ihr Bühnen-Strip sorgt für Lacher …



Klaus Eberhartinger: Ich habe mir nach dem Watzmann geschworen, dass ich nie mehr in Frauenkleidern auftrete. Aber die EAV-Kollegen haben mich dazu gezwungen. Bei der Probe haben wir alle gelacht, deshalb strippe ich jetzt auch auf der Bühne.

ÖSTERREICH: Kleid trugen sie auch beim „Watzmann“?



Eberhartinger: Da habe ich mich aber nie ausziehen müssen (lacht). Es ist ja nicht so, dass mich Frauenrollen nicht reizen würden. Das ist lustig. Der Strip jetzt ist jedoch völlig sinnentleert.

ÖSTERREICH: Sie zeigen einen Knack-Popo, auf den so manches Model stolz wäre …



Eberhartinger: Das liegt aber nur daran, dass das Publikum so weit weg steht (lacht). Aus der Nähe knackt der nimmer. Es ist eine lächerliche Übertreibung. Aber genau das ist die EAV.

ÖSTERREICH: Was erwartet die Fans bei der letzten Tour?



Eberhartinger: Ein Querschnitt über das zweifelhafte und zwielichtige Schaffen der EAV: Wir beginnen im Sarg, zum Schluss kommt der Tod und dazwischen sind wir sehr lebendig.

ÖSTERREICH: Ist Spitzer trotz baldiger Vaterfreuden bei allen Konzerten dabei?



Eberhartinger: Er hat es zumindest vor: Soweit ich weiß, ist der Geburtstermin am 19. März. Es ist auf jeden Fall keine Alternative für ihn eingeplant.