Neuerung beim Opernball : Unter den Debütanten aus insgesamt elf Ländern befand sich erstmals ein gleichgeschlechtliches Paar - in Reihe 18. Sophie Grau hat im Frack eröffnet, ihre Tanzpartnerin Iris Klopfer im weißen Kleid. Die 21-Jährige sieht sich nicht hauptsächlich als Frau, sondern als "nicht-binäre Person" (Menschen, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugeordnet fühlen, Anm.).

Nicht alle sind ob dieser Neuerung gechillt. So entbrannte im oe24.TV-Studio gar ein Ehestreit zwischen Promi-Paar Schiller. Jeannine meinte gelassen, dass jeder tun solle, was er möchte. Ihr Friedrich stichelte, dass er sie an diese Aussage bei nächster Gelegenheit erinnern werde...