Ekaterina Mucha: ''Bin unendlich glücklich''

Rund neun Monate lang musste Ekaterina Mucha ihren Sieg beim deutschen Trash-TV-Format Promi Shopping Queen geheim halten, den die Show wurde bereits im Spätsommer letzten Jahres aufgezeichnet. Für Mucha aber kein Problem, wie sie im Talk mit Niki Fellner auf oe24.TV verriet. „Es war ein unglaublich spannendes Erlebnis. Dass ich so lange nichts sagen durfte, war für mich eigentlich kein Problem. Ich war dazu ja vertraglich verpflichtet.“ Mit einem Sieg in der VOX-Show hat die smarte Verlegergattin allerdings nicht gerechnet. „Man sieht an meinem Gesichtsausdruck, wie überrascht ich bin. Ich habe es die ersten paar Sekunden gar nicht verstanden, dass ich jetzt gewonnen habe“, freut sich Ekaterina Mucha im TV-Talk. Die gewonnene Geldsumme will sie für eine Charity spenden.

Stolz

Und auch Ehemann und Verleger Christian platzt in den sozialen Medien vor Stolz auf seine Frau. Rund zehn Millionen neue Kontakte brachte seiner Ekaterina das TV-Format, und seit ihrem Sieg klingelt bei den Muchas das Telefon ununterbrochen. Zahlreiche Interviewanfragen flattern ins Haus, und vier weitere TV-Drehs sind für das Society-Paar bereits fixiert.

Ekaterin: "Mein Sieg ist für mich sensationell"

Im Talk auf oe24.TV geht das Verlegerpaar auf den Hype um Ekaterina Mucha ein. „98,2 Prozent aller Medienbeiträge über Ekaterinas Teilnahme an der TV-Show sind positiv“, freut sich Ehemann Christian W. Mucha. Neben rund 80 Storys in internationalen und heimischen Zeitungen freut sich Mucha vor allem über den Anstieg der Besucherzahlen auf Ekaterinas Website eliteblog.at.