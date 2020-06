Elisabeth Engstler wird neue Stimme der Badner Bahn

„Liebe Fahrgäste, herzlich willkommen in der Badner Bahn“ - mit diesen Worten begrüßt die bekannte Moderatorin, Sängerin und Schauspielerin Elisabeth Engstler künftig alle Fahrgäste der Badner Bahn beim Einstieg in den Haltestellen Wien Oper bzw. Baden Josefsplatz. In den nächsten Wochen spielen die Wiener Lokalbahnen die neue Durchsagenstimme schrittweise in die Fahrzeuge der Badner Bahn ein.

Entlang der Strecke begleitet Engstler die Fahrgäste mit der Ansage der nächsten Haltestelle samt Umsteigemöglichkeiten, mit dem Hinweis zur richtigen Ausstiegsseite und Informationen zum Fahrscheinkauf, etwa per App oder am Automaten im Fahrzeug. Neu sind englische Durchsagen mit den wesentlichen Informationen für internationale Fahrgäste. Etwa zum Kauf von Tickets oder dem Hinweis zum Ende der Kernzone Wien. Und sie macht auf die Notwendigkeit eines zusätzlichen Fahrscheins für jene aufmerksam, die zum Shopping in die SCS fahren möchten. Insgesamt über 100 Durchsagen hat Engstler für die Badner Bahn neu eingesprochen. Sie blickt auf eine lange und erfolgreiche Karriere im Fernsehen und auf diversen Musikbühnen zurück. Engstler – von ihren Fans meist Lizzy genannt – absolvierte ihr Studium (Operette, Musical und Chanson) am Konservatorium der Stadt Wien. 1982 nahm sie bereits für Österreich am Eurovision Songcontest teil. Danach folgten der Wechsel zum ORF und langjährige Moderationstätigkeiten im Fernsehen, etwa bei der Musiksendung „Wurlitzer“, „die große Chance“, „Willkommen Österreich“ oder „Frisch gekocht“. Außerdem moderierte sie im ORF Radiosendungen, nahm eigene Musik-CDs auf und spielt(e) Theater und Musicals. 2008 nahm sie bei den Dancing Stars teil. In den letzten Jahren war Elisabeth Engstler wieder öfter auf der Bühne zu sehen, unter anderem im Rainhard-Fendrich-Musical „I Am From Austria“.