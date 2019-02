Wieder Wirbel um den diesjährigen Opernballgast von Richard Lugner.

Sonderwünsche

Elle Macpherson, das bildschöne Supermodel, sorgte schon bei der Bekanntgabe ihrer Teilnahme für Wirbel. Sie lässt einen Friseur aus Köln einfliegen für den Opernball, so Lugner. Die Österreichischen kenne sie nämlich nicht, erklärte der Baumeister. Auch ihre Robe stammt nicht von einem rot-weiß-roten Schneider. Sie besorge sich in London etwas zum Anziehen.

Nacht in London

Und genau dieser Zwischenstopp in der englischen Metropole könnte weiteres Unbehagen beim Baumeister verursachen. Denn in London wolle Elle unbedingt eine Nacht verbringen, um ihren Freund zu treffen, einen Arzt, wie Lugner auf der Pressekonferenz erklärte. Doch all ihre Vorhaben könnten knapp werden.

Zu knapp?

Lugner einen Flug für Sonntag vorgesehen, damit Macpherson am Dienstag ausgeruht weiter nach Wien reisen kann. "Das hat sie abgelehnt", sagte der Baumeister. Stattdessen überlegt sie erst am Montag von den USA nach London fliegen. "Das ist natürlich knapp. Wir haben ihr jetzt eine Frist bis morgen gesetzt, dann muss sie sich entscheiden. Einer der Flüge ist nämlich bereits ausgebucht", meinte Lugner.

Veganerin

Macpherson hat auch den ersten Menü-Vorschlag für das Dinner vor dem Fest gleich einmal abgelehnt. Der Grund "The Body" ist überzeugte Veganerin. "Sie meint, dass sie dadurch schön bleibt", meinte der Baumeister.