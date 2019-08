Endlich! Cathy Lugner zeigt ihren jungen Lover

Cathy Lugner ist wieder frisch verliebt. Lange hat es nicht gedauert und die kesse Blondine präsentierte ihren neuen Herzbuben auf ihrem Instagram-Account. Ein Bild zeigt sie und ihn innig umarmt. Dazu lächeln sie in die Kamera. (Klicken Sie auf Cathys Instagram-Profil um das Bild zu sehen)

Cathy Lugner liebt Maurice

Maurice heißt der Feschak, ist über 1,90 groß und Marineoffizier. Lustiges Detail am Rande: Mit seinen 28 Jahren ist der Hobby-Fitness-Blogger um ein Jahr jünger als Cathy. Sie hat in der Vergangenheit immer davon geschwärmt, lieber mit älteren Männern anzubandeln. Mit der Bild sprach Cathy über Details. Es soll zwischen den beiden vor ein paar Monaten nach der Geburtstagsparty bei Freunden "geknallt" haben. Die Turteltauben kannten sich zuvor bereits von Instagram. Maurice habe gerade sein "Nautik und Seeverkehrs"-Studium abgeschlossen, arbeitet nun als Marineoffizier. Seinen fitten Körper zeigt er gerne in den sozialen Medien.

Das sagt Töchterchen Leonie

Leonie, Cathys 11 Jahre alte Tochter ist mit der Wahl ihrer Mama einverstanden. Tochter und Lover sollen sich laut Cathy super verstehen und zudem sei diese happy, ihre Mama wieder glücklich zu sehen.