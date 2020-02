Kaum war die Opernballbegleitung von Richard Lugner dieses Jahr verkündet, sagte Lindsey Vonn schon wieder ab. Und der Baumeister stand ohne mögliche Begleitung da, seine Stimmung wechselte zwischen gleichgültig und ärgerlich.

Gespräch verschoben

Dann platzte auch noch ein weiteres Gespräch am Morgen nach den Oscars: "Die haben gesagt, dass wegen der Oscar-Nacht alle schlafen. Aber ich glaube, das war ein Schmäh." Mittlerweile habe der Baumeister allerdings Gespräche führen können und man habe sich bereits mündlich geeinigt.

Lugner: Name erst nach Unterschrift

Im ÖSTERREICH-Gespräch betonte er, dass alles fix sei, wenn der Vertrag unterschrieben werde. Erst dann könne er den Namen seiner Begleitung ausplaudern. Wenn also alles gut geht, gibt Richard Lugner am Mittwoch, 12 .2. eine kleine Konferenz, in der er alle Details zum Stargast in diesem Jahr erzählen wird ...