Ex-Miss traute sich zum dritten Mal

Im Urlaub werden die verrücktesten Ideen geboren, aber auch die schönsten: Ex-Miss-Austria Carmen Knor (35) und Ehemann René genossen gerade die Sonne auf Hawaii und beschlossen kurzerhand, im Anschluss noch einmal in Las Vegas zu heiraten. Auch ihre erste Hochzeit fand dort statt. Danach folgte eine kirchliche Trauung.

Beim dritten Mal war also eigentlich alles wie beim ersten Mal, nur eben doch ein bisschen anders. „Wir haben wieder im Bellagio gewohnt und die Zeremonie war unglaublich romantisch. Ich bin noch immer aufgeregt“, sagt Carmen Knor im ÖSTERREICH-Talk. Für Knor sei es ein wichtiger Liebes-Beweis, sich noch einmal ewige Treue zu schwören. „Es war wie ein Traum. Mein Mann hat mich dann zur Feier des Tages noch zu Star-Koch Wolfgang Puck auf Steaks eingeladen und danach waren wir bei meiner Lieblings-Boyband, den Backstreet Boys. Die Show war genauso unvergesslich wie unsere Hochzeit“, schwärmt sie.

Der größte Unterschied zur ersten Trauung war wohl, dass der gemeinsame Sohn Enzo (2) nicht dabei war. Damals war Carmen gerade schwanger. „Wir wollten Enzo die vielen Flüge nicht antun, obwohl wir lange überlegt haben. Er ist bei seinen Omas und Opas in Österreich geblieben.“ Bedeutet die erneute Hochzeit auch, dass ein weiteres Baby folgt? „Nein, es ist im Moment gut so, wie es ist, aber wer weiß ...“ Ausschließen will die Beauty also nichts. (N. Martens)