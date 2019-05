Fans staunen: Gabalier als Muskelmann

Kräftig. So haben wir Andreas Gabalier (34) noch nie gesehen. Der zünftige Steirer hat durch sein regelmäßiges Work-out ordentlich an Muskelmasse zugelegt. Und das zeigt er auch. Seine Facebook-Postings zeigen ihn meist im Träger-Shirt mit festen Oberarmen und geschwellter Brust. So meldete er sich auch von seiner Fan-Kreuzfahrt, von der er am Freitag zurückkehrte. Die Aufregung über seine Musik in Graz kommentierte er bis jetzt aber nicht.

Gabalier-Verbot beim Fest der Grazer SPÖ

Aufreger. Dort nämlich gastierte beim SPÖ-Fest am 1. Mai die Stimmungs-Band 4you. Im Rahmen ihrer Show stimmten sie auch Gabaliers Superhit Hulapalu an. Anscheinend ein Fehler, denn gleich danach soll eine Sprecherin der SPÖ Graz die Bühne gestürmt und ein „Gabalier-Verbot“ ausgesprochen haben. Gabalier-Verbot? In seiner Heimat?

„Wenn jeder SPÖ-Politiker bei seiner Ansprache von Toleranz spricht und dreißig Minuten später einen großen Künstler beschimpft und somit viele Menschen in Österreich beleidigt, dann ist doch jede Ansprache nur warme Luft“, ärgert sich die Band in einem Posting auf Facebook.