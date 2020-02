"F***e die Staatsgewalt"-Song führt Ö3-Charts an

Das erste Mal in Österreich auf Platz eins und dann gleich mit einem Schock-Song. Der deutsche Rapper Gzuz führt mit dem Song "Donuts" die Ö3-Charts an. Gleich in der ersten Strophe macht der Musiker deutlich, wofür er berüchtigt ist: "F***e die Staatsgewalt, kippe den Karneval und drücke das Gaspedal wie einen Schwanenhals", tönt es da aus den Boxen.

Im Video wird ein Polizei-Einsatzwagen mit einem Monstertruck überfahren und dann angezündet. Gzuz war in einem Song zusammen mit dem Wiener RAF Camora schon auf Platz eins der heimischen Charts. Jetzt gelingt es ihm zum ersten Mal als Solokünstler auch.

Am Sonntag wird der Song in der Ö3-Chartshow präsentiert. Wie der Radiosender mit den gewaltverherrlichenden Texten umgehen wird, ist noch unklar.