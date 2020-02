Fendrich: Pizza statt Torte zum 65er

Birthday Party. „Ich feiere mit Freude, Gelassenheit, Demut und Dankbarkeit.“ So kündigte Rainhard Fendrich vorab die Party zu seinem gestrigen 65. Geburtstag an. Dazu kam dann noch eine Pizza. Auf Facebook wurde ihm von seinem Team mit Käse-, Tomaten- und Pfefferoni-Auflage gratuliert. Für das Fest selbst war von der großen Party oder einem Anstoßen im kleinen Kreis alles möglich: „Ich lasse mich überraschen!“

© Facebook/Fendrich

65.000 Fans zum 65er. Das erste Geschenk gab’s schon um 9 Uhr früh: Da ging sein Zusatzkonzert in Graz (10. 12.) in den Verkauf. Somit stehen zum 65er nur schon zehn ÖSTERREICH-Konzerte für über 65.000 Fans am Plan.

Stabilität. Zum 40. Bühnenjubiläum sinniert er auf Radio Austria über die Zukunft („Solange ich körperlich fit bin und ein Publikum habe, werde ich touren“) und die Liebe: „Gerade im Alter sehnt man sich nach Stabilität: Wichtig ist, dass man geliebt wird!“