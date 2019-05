Fesch! Barbara Karlich geht unter die Designer

Was Kolleginnen wie Silvia Schneider oder Victoria Swarovski bereits zu ihrem zweiten Standbein gemacht haben, hat nun auch Barbara Karlich (50) für sich entdeckt. Der Publikums-Liebling hat soeben seine erste Dirndl-Kollektion auf den Markt gebracht. „Schöne Tracht ist zeitlos und unkompliziert, dabei aber elegant und detailverliebt“, erklärt sie.

Für guten Zweck

Gemeinsam mit Krystyna und Philipp Suchodolski von Trachten Suchodolski und ihrer Freundin und PR-Lady Nadja Ondrusikova ist diese erste Kollektion in Gemeinschaftsarbeit entstanden. Die Idee dazu kam ihnen bei einem Charity-Event von Pro Juventute. „Warum kein schönes, elegantes, qualitativ hochwertiges und tragbares Dirndl designen und dabei Gutes tun?“, so Karlich. Die Botschafterin der Kinderhilfsorganisation will ihren Anteil vom Verkauf der Kollektion spenden. Das Dirndl Gloria in Blau und das Dirndl Aurora in Rot gibt es um 399 Euro zu kaufen. Allerdings wurden vorerst nur 100 Stück produziert.

© Rafaela Pröll © Rafaela Pröll