Finale! Wer wird Dancing Star?

Tanz. Die achte Show der 12. Staffel, heute geht es um alles bei Dancing Stars (ab 20.15 auf ORF 1). Der größte Publikumsmagnet – Ex-Politiker Stefan Petzner – hat die Show bereits vor einer Woche verlassen müssen, dennoch werden heute Abend wohl mehr als eine Million Seher (letzte Woche waren es bis zu 977.000) gespannt Dancing Stars verfolgen.

Ranking. Favoritin ist laut oe24.at-Voting (Stand Donnerstagnachmittag) Ex-Skistar Elisabeth Görgl (38): „Dancing Stars war für mich eine unglaubliche Reise.“ Sie startet den Abend mit Part-Time Lover und Dusk Till Dawn.

23,4 % bekommt der einzige Mann in der letzten Runde – Ex-Theater-Direktor und Autor Michael Schottenberg (66). Er performt Don’t Stop Me Now und Way Down We Go.

Boxerin. Etwas abgeschlagen (12,9 %) die Boxerin Nicole Wesner (41). Dennoch, sie ist vor der großen Entscheidung „entspannt und gut gelaunt“. Wesner bringt Mas que nada und Slip auf das Parkett.

Das erste Paar fliegt kurz nach 21.55 aus der Show

Entscheidung. Der Ablauf: Nach den zwei Solo-Tänzen der Promis wird es ab 21.55 Uhr zum ersten Mal richtig ernst: Jury und Zuseher entscheiden, wer als Erstes fliegt.

Gleich danach startet das Grande Finale mit den Showtänzen. Das Motto für die zwei übrig gebliebenen Paare lautet „Großes Kino“.

Publikum. Das alles entscheidende Voting startet um 22.40 Uhr. Die Jury hat nichts mehr mitzureden, nur mehr das Publikum entscheidet. Kurz vor 23 Uhr werden die Moderatoren Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger den Sieger küren.

Petzner-Comeback. Topsecret: Mitten in der Show ist ein Special-Gag mit Stefan Petzner geplant.

Hinter den Kulissen regierte ein harter Sparkurs. Insider berichten von (billigeren) externen Produktionsfirmen, die teilweise das Filmen übernahmen, auch die Live-Band wurde verkleinert und die Gage für die Promis wurde angeblich reduziert.

Petzner: "Zum Finale gibt es Special-Gag mit mir"

ÖSTERREICH: Heute steigt das ‚Dancing Stars‘-Finale. Welcher Kandidat hat für Sie die größten Sieg-Chancen?

Stefan Petzner: Es wäre degoutant von mir, die verbliebenen Kandidaten jetzt einzeln zu bewerten. Jedes Paar hat es sich verdient, im Finale zu stehen, und ich sage toi, toi, toi für die Show.

ÖSTERREICH: Und wem wünschen Sie den Sieg?

Petzner: Ich persönlich werde für den Michael Schottenberg anrufen. Jeder andere kann natürlich stimmen, für wen er will.

ÖSTERREICH: Wie verbringen Sie den heutigen Showabend?

Petzner: Ich bin ja selbst bei der Show dabei. Einerseits, um alle Beteiligten noch mal zu sehen. Und dann wird es ein gemeinsames Medley mit den ausgeschiedenen Kandidaten geben, bei dem ich auch noch einmal tanzen werde. Es ist auch ein Special-Gag mit mir geplant. Mehr kann ich dazu aber noch nicht verraten, das ist natürlich topsecret.

ÖSTERREICH: Mit dem Abstand von einer Woche – wie sehr schmerzt Sie Ihr Ausscheiden noch?

Petzner: Bei mir überwiegt inzwischen mit jedem vergangenen Tag die Freude über das Erlebte gegenüber der Enttäuschung über das Aus durch die Jury und den Entscheid der Jury. Denn am Publikum hat es ja nicht gelegen, möchte ich noch mal betonen.