Fiona & KHG verliebt in Kitz

Selten. Die Auftritte von Fiona Pacifico Griffini-Grasser und ihrem Ehemann Karl-Heinz Grasser sind seit Langem eher spärlich gesät. Am Donnerstag jedoch war es wieder einmal so weit. Bestens gelaunt feierte das Glamourpaar in Kitzbühel die Eröffnung des neuen Zuma-Restaurants im Hotel Im Weißen Rössl. In den Genuss der japanischen Küche kamen auf ­Einladung von Christian Harisch und Anita Lischke neben Fiona und KHG auch Schlagerstar Hansi Hinterseer und seine Romana.

© Nikolaus Faistauer Photography