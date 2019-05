Fiona-Sohn feiert Traumhochzeit in Wien

Liebe. Seit rund sechs Jahren sind Arturo Paci­fico Griffini (28) und die Amerikanerin Sophia Doyle ein Herz und eine Seele. Auf Facebook teilt Doyle zahlreiche Fotos, die ihre Liebe dokumentieren. Jetzt will der Sohn von Fiona Swarovski seine Sophia heiraten – in Wien! Ende Juni will das Paar in der ­Jesuitenkirche in der Wiener Innenstadt am späten Nachmittag vor den Altar treten. Die Hochzeitsfeier selbst soll im Oberen Belvedere stattfinden. Zur Hochzeit erwartet werden neben Mama Fiona und Stiefpapa Karl-Heinz Grasser auch zahlreiche weitere Mitglieder der Familie Swarovski.

Standesamtliche Trauung schon letztes Jahr?

USA. Was die standesamtliche Trauung angeht, sieht es so aus, als hätten Arturo und Sophia bereits vor einem Jahr den Bund der Ehe geschlossen. Im Internet findet sich auf der Seite des Hochzeitslistenanbieters Zola eine eigene Seite für das Paar. Als Hochzeitsdatum ist dort der 29. April 2018 zu lesen. Darunter eine große Auswahl an Geschenken, die sich die beiden gewünscht haben.

Arturo und Sophia leben gemeinsam in den USA, wo Fionas Sohn nach seinem Studium in Berkeley 2015 seine eigene Softwarefirma gründete.