Flop: Conchitas Show ließ die Streamer kalt

Am Sonntagabend lieferte Conchita alias WURST ein Live-Konzert der T.O.M. – Truth Over Magnitude Tour. Das Besondere daran: Der Event wurde von Stream Austria live im Internet gezeigt. Der Star verausgabte sich, die gesamte Besatzung war mit an Bord – aber: Das Interesse war überschaubar. Teilweise verfolgten nur 325 Interessierte das groß angekündigte Streaming-Highlight. Dieses präsentierte sich so mehr als ein Privatkonzert für eine kleine, vertraute Schar.

Während des Konzerts konnten Zuschauer spenden. Der Online-Erlös kommt UN Free & Equal zugute, einer beispiellosen weltweiten Informationskampagne der Vereinten Nationen zur Förderung der Gleichberechtigung und fairen Behandlung von LGBTI-Personen, die auf Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte basiert.