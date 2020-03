Wundervolle Neuigkeiten bei der "Dancer Against Cancer"-Gala in der Hofburg, die am 7. 3. stattfand.

Topmodel als Award-Gewinnerin

MyAid-Award-Gewinnerin Laura Bräutigam war eigens aus Deutschland angereist, um diese Ehrung entgegenzunehmen. Sie war als ehemalige Kandidatin von „Germany's Next Topmodel“ mit der Diagnose Krebs selbst konfrontiert, als bei ihr Lymphknotenkrebs festgestellt wurde. Nach einer intensiven Behandlung konnte diesen aber besiegen und widmet ihre Zeit nun der Hilfe und Aufklärung für andere KrebspatientInnen. Ihr Buch über diese Krankheit wird im Mai erscheinen.

Laura: Baby und Hochzeit

Die Laudatio für Laura hielt Starfotograf Manfred Baumann, der mit seiner Gattin Nelly die Schauspielerin Natasha Henstridge zur Gala einlud. Nastasha überreichte Laura den Award.

Danach überschlugen sich die Ereignisse: Lauras Freund René überraschte Laura und alle Gäste der Gala mit einem Heiratsantrag! Laura sagte unter Tränen "Ja" und verriet, dass sie den Award auch sehr gut nützt, um ihren Babybauch zu verstecken, denn sie ist im 8. Monat schwanger!

© Dancer against Cancer

Laura und René